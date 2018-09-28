Из фойе одного из медицинских учреждений областного центра мужчина похитил телевизор.

24 сентября текущего года следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что 11 сентября подозреваемый пришел в одно из медицинских учреждений областного центра на процедуры. Находясь на третьем этаже, убедившись, что за ним никто не наблюдает, фигурант снял со стены монитор, а также похитил системный блок, с которыми скрылся.Оперативники уголовного розыска городского УМВД в ходе розыскных мероприятий установили личность фигуранта и его местонахождение. Злоумышленник, задержанный полицейскими, полностью признал свою вину. Похищенный телевизор он планировал оставить себе.Расследование уголовного дела продолжается.