Ветеран труда, 64-летний Игорь Трошев из
Перми, у которого на огороде нашли мак, стал героем программы на Первом
канале. Присутствующие в зале разделились на два лагеря: некоторые осудили
огородника, а другие поддержали фермера.
Ветеран труда, 64-летний Игорь Трошев из
Перми, у которого на огороде нашли мак, стал героем программы на Первом
канале. Присутствующие в зале разделились на два лагеря: некоторые осудили
огородника, а другие поддержали фермера.
Трошев, которого суд приговорил к году лишения свободы условно,
заявил, что мак у него вырос сам, как сорняк. Во время оглашения
приговора пенсионер плакал – кадры из суда никого не оставили равнодушными.
Гости ток-шоу отметили, что грядки слишком ухоженные для
дикорастущей культуры и буквально затравили фермера. "Мак выращен специально.
Мало дали. За такое нужно пожизненное заключение", – отметили
зрители.
Представитель антинаркотического движения добавил, что 467 кустов мака
можно вырастить только по чьему-то заказу. Но Игорь Трошев этого не
признал. Были шокированы приговором ветерану его соседи. Они считают, что мак ему
подкинули недоброжелатели. Еще одной версией нахождения мака на огороде стало
то, что семена просто занесло ветром.
По словам адвоката пенсионера, дело на него полицейские могли
завести, чтобы повысить раскрываемость. По словам защитника, они намерены
обжаловать приговор.
В Сети горячо поддерживают
ветерана. На сайте Change.org пользователи создали петицию. (Здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены – прим. ред.). "О дожились!!! Бедный дед!!! Дай бог ему
здоровья и терпения", "Ну да! Проще же несчастного деда осудить, чем себя – власть
имущую!", "Судья – свиньячая морда, как разговаривает с
подсудимым, грубо, нагло, его только за разговор судили бы в Европе", "Свободу
деду!!! Не верю! Кто бы, что бы ни говорил, не верю, что этот дед барыга… Сам
чуть не плакал, так жаль дедвушку!", – возмутились пользователи Сети.