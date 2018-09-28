Ветеран труда, 64-летний Игорь Трошев из Перми, у которого на огороде нашли мак, стал героем программы на Первом канале. Присутствующие в зале разделились на два лагеря: некоторые осудили огородника, а другие поддержали фермера.

Ветеран труда, 64-летний Игорь Трошев изПерми, у которого на огороде нашли мак, стал героем программы на Первомканале. Присутствующие в зале разделились на два лагеря: некоторые осудилиогородника, а другие поддержали фермера.Трошев, которого суд приговорил к году лишения свободы условно,заявил, что мак у него вырос сам, как сорняк. Во время оглашенияприговора пенсионер плакал – кадры из суда никого не оставили равнодушными.Гости ток-шоу отметили, что грядки слишком ухоженные длядикорастущей культуры и буквально затравили фермера. "Мак выращен специально.Мало дали. За такое нужно пожизненное заключение", – отметилизрители.Представитель антинаркотического движения добавил, что 467 кустов макаможно вырастить только по чьему-то заказу. Но Игорь Трошев этого непризнал. Были шокированы приговором ветерану его соседи. Они считают, что мак емуподкинули недоброжелатели. Еще одной версией нахождения мака на огороде сталото, что семена просто занесло ветром.По словам адвоката пенсионера, дело на него полицейские моглизавести, чтобы повысить раскрываемость. По словам защитника, они намереныобжаловать приговор.В Сети горячо поддерживаютветерана. На сайте Change.org пользователи создали петицию. (Здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены – прим. ред.). "О дожились!!! Бедный дед!!! Дай бог емуздоровья и терпения", "Ну да! Проще же несчастного деда осудить, чем себя – властьимущую!﻿", "Судья – свиньячая морда, как разговаривает сподсудимым, грубо, нагло, его только за разговор судили бы в Европе", "Свободудеду!!! Не верю! Кто бы, что бы ни говорил, не верю, что этот дед барыга… Самчуть не плакал, так жаль дедвушку!", – возмутились пользователи Сети.