Сегодня, 28 сентября, шоумену Роману Трахтенбергу могло бы
исполнится 50 лет. Отец знаменитого радиоведущего Лев
Глебович Горбунов накануне рассказал, что в его семье до сих пор не утихают
страсти.
Сегодня, 28 сентября, шоумену Роману Трахтенбергу могло бы
исполнится 50 лет. Отец знаменитого радиоведущего Лев
Глебович Горбунов накануне рассказал, что в его семье до сих пор не утихают
страсти.
Лев Глебович отметил, что к могиле
его сына не зарастает народная тропа. Поклонники не забывают кумира – часто
приходят, оставляют сигареты и конфеты. С некоторыми ему даже
удалось пообщаться. Сам он всегда приезжает в дни рождения и смерти сына.
"Вот и в этот раз пойдем с моей супругой Таней,
нашим младшим сыном Сашей и двумя внучками", – рассказал мужчина.
Горбунов огорчен тем, что
кто-то выдергивает цветы с могилы Романа. Он полагает, что его экс-невестка Елена
Романова таким образом мстит ему. "Когда Рома умер, Лена установила памятник,
напоминающий булыжник. Он нам не понравился, снесли, позже сделали другой,
помог поклонник Ромочки", – сообщил Лев Глебович.
Отец Трахтенберга считает, что Романова
настроила против него внука Льва-Давида.
Раньше он приезжал в гости и выходил на связь в соцсетях, а теперь пропал и все
сообщения игнорирует. Также до Горбунова дошли слухи о том, что Елена нагуляла
мальчика. "От его матери никакой реакции не последовало, когда задал вопрос про
это. Казалось, должна защищать и доказывать: мол, парень – ваша кровь. Нет!" -
рассудил пожилой мужчина.
Со вторым сыном Романа – Сергеем, рожденным вне брака, от Алены
Семеновой, он тоже связь не поддерживает. Все начиналось хорошо, внук
познакомил его с женой и сыном, пытался подружиться с Львом-Давидом, но не вышло.
Но после выступления Сергеяна телевидении отношениям деда и внука пришел конец.
"Сережа стал гостем передачи "Звезды сошлись". Ведущие
поинтересовались: "Досталось ли вам наследство отца?" Внук пробурчал: "Ни
рубля!" Потом снова последовал вопрос: "А как с родственниками дела?" Он им:
"Жду, когда у них проснется совесть". И тут крупным планом мое фото показали.
От увиденного чуть со стула не упал... Допускаю, что внук имел в виду Лену. Я
же до последнего уговаривал не прекращать с ней борьбу за имущество. В любом
случае осадок остался" – вспомнил отец радиоведущего.
Лев Глебович рассказал, что
смог отсудить долевое право на три московские квартиры в размере 25%. В итоге,
сложив доли, ему удалось получить одни апартаменты, которые теперь не могут
узаконить из-за перепланировки. Поэтому квартира пока пустует.
Горбунов сообщил, что недавно
перенес два инсульта. После первого удара плохо пишет правая рука, после
второго село зрение. Сейчас пожилой мужчина борется с раком простаты. "Благо
пенсии хватает на лечение. Не жалуюсь. Зачем?! Думаю, бывшие невесты Ромы
только обрадуются моим проблемам!" – заявил отец Романа Трахтенберга в беседе со StarHit.