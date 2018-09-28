Выбрали руководство нового состава Законодательного Собрания области, приняли ряд социальных законов и в жарких дебатах ограничили полномочия избранногго губернатора. Сегодня в Белом доме прошло первое заседание Областного парламента 7 созыва. Подробности расскажет Оксана Любимова.
Выбрали руководство нового состава Законодательного Собрания области, приняли ряд социальных законов и в жарких дебатах ограничили полномочия избранногго губернатора. Сегодня в Белом доме прошло первое заседание Областного парламента 7 созыва. Подробности расскажет Оксана Любимова.
Первое заседание Законодательного Собрания 7 созыва началось с выборов председателя областного парламента. Главу Заксобрания выбирали тайным голосованием. От "Единой России" на этот пост претендовал Владимир Киселев, от фракции КПРФ - Сергей Казаков. Выступая перед новым составом парламентариев, оба кандидата заявили о готовности к совместной работе и диалоге со всеми партиями и исполнительной властью, и намерении повысить роль областного парламента и ответственность депутатов перед населением в принятии важных для региона решений.
Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: "Взгляд с шестого этажа Белого дома один. Все хорошо: машины ездят, люди ходят. А приедешь в глубинку - видишь, с какими иногда катастрофическими проблемами сталкиваются наши граждане. Безусловно, особого внимания требует законодательная поддержка таких сфер, как ЖКХ, дорожное и жилищное строительство. Развитие ипотечного кредитования, сельского хозяйства. Вся нормативная база для их функционирования принята, но в этих отраслях большое количество проблем, которые требуют в том числе и Законодательного решения".
Сергей Казаков, депутат ЗакСобрания области: "Обязательно надо работать вместе с губернатором. Губернатор - основной поставщик законопроектов. Мы - сильный орган власти, и мы должны это показывать, постоянно демонстрировать нашим избирателям. Что власть - она разделена. Есть губернатор, но есть Законодательное собрание Владимирской области. И это очень сильный и мощный орган власти".
Избранный губернатор Владимир Сипягин публично поддержал кандидатуру Владимира Киселева и сказал, что тоже рассчитывает на конструктивный диалог с областным парламентом и уважение позиций всех партий, представленных в нынешнем составе Законодательного Собрания.
Владимир Сипягин, избранный губернатор Владимирской области: "Сейчас достаточно непростой созыв у нас получился, и очень важно принимать коллективные решения. Не те решения, которые принимаются партией власти. В предыдущем созыве у нас было всего 6 депутатов из 38 в оппозиции, сейчас больше. И давайте вместе обсуждать все важнейшие решения, и в том числе те, которые нужно принимать 50% голосов. Важно слушать депутатов оппозиционных партий, чтобы решение было неоднобокое".
В результате, большинством голосов председателем нового Состава Законодательного Собрания 7-го созыва выбрали Владимира Киселева. Таким же образом путем тайного голосования выбрали и четырех замов главы областного Парламента. Посты заместителей получили - Вячеслав Картухин, Ольга Хохлова и Роман Кавинов. Все они представители Единой России. И Антон Сидорко от КПРФ. После небольшого перерыва началось второе заседание Заксобрания с пятью вопросами в повестке дня. Депутаты проголосовали за сохранение льгот будущим пенсионерам после повышения пенсионого возраста - женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет.
Ольга Хохлова, зам. председателя ЗакСобрания области: "В первую очередь это касается компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. При получении медицинской помощи, обеспечении лекарствами и других мер поддержки ветеранов труда, а у нас их более 100 тысяч".
Помимо социальных законопроектов в повестке заседания значились два законопроекта, ограничивающих полномочия вновь избраного губернатора, которые обязывают главу региона согласовывать кандидатуры своих замов с Законодательным Собранием. Избранный губернатор попросил снять эти вопросы с обсуждения до его официального вступления в должность. Ведь принятый сейчас документ будет подписывать пока еще действующий губернатор Светлана Орлова
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Владимир Сипягин, избранный губернатор Владимирской области: "Когда переход власти путем народного волеизъявления переходит к оппозиционным партиям, то почему-то начинают приниматься такие законы. По моему мнению, необходимо спокойно, неторопясь ознакомиться с этим законом, и когда я вступлю в свои законные права после инаугурации, спокойно рассмотреть этот вопрос, получить заключение прокуратуры. И принимать в спокойном режиме. Мы никуда не торопимся".
Позицию Владимира Сипягина поддержала фракция КПРФ, однако большинством голосов было принято решение рассматривать вопрос об участии депутатов в назначении замов губернатора сегодня. Однако по этому вопросу проголосовали не все депутаты, и Киселев поставил его на переголосование, предположив, что кто-то из новых депутатов мог не разобраться с электронной системой голосования. И предложил переголосовать.
"Мы имеем право проголосовать за повторное голосование". - "Зачем продавливать. Я не продавливаю. Я допускаю, что кто-то ошибся".
Максим Шевченко, депутат ЗакСобрания области: "Прокуратура должна высказаться, на мой взгляд. Кто-то из депутатов не голосовал, поэтому было принято такое решение. То, что здесь происходит, - просто срыв демократической процедуры. Если это будет продолжаться, фракция покинет заседание".
В результате повторного голосования решение об обязанности губернатора согласовывать кандидатуры замов приняли. Однако, по словам председателя Заксобрания, это не говорит о конфронтации депутатов с исполнительной властью. Спикер ЗакСобрания уверен, так обе ветви власти будут нести больше ответственности за социально-экономические решения, принимаемые в регионе.
Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: "Безусловно, мы будем каждую кандидатуру гласно обсуждать на заседании Заксобрания с приглашением сюда. Любой член любой фракции сможет высказаться. Поэтому ответственность будем нести все вместе".