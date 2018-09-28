× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/28-09-2018-pervoe-zasedanie-zaksobraniya-v-novom-sostave.html" target="_blank">Первое заседание ЗакСобрания в новом составе</a> - Выбрали руководство нового состава Законодательного Собрания области, приняли ряд социальных законов и в жарких дебатах ограничили полномочия избранногго губернатора. Сегодня в Белом доме прошло первое заседание Областного парламента 7 созыва. Подробности расскажет Оксана Любимова.