В Кремле проверят материалы расследования Bellingcat и The Insider, пообещал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Эти два источника заявили, что назвавшийся Русланом Бошировым русский турист из Солсбери может быть Героем России полковником Анатолием Чепигой.

В Кремле проверят материалы расследования Bellingcat и The Insider, пообещал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Эти два источника заявили, что назвавшийся Русланом Бошировым русский турист из Солсбери может быть Героем России полковником Анатолием Чепигой."Мы проверим списки награжденных, — добавил Дмитрий Песков. – Хотя было бы правильным задавать этот вопрос в наше оборонное ведомство".Сам Дмитрий Песков не знает, есть ли такой полковник Чепига или нет, сообщает "Интерфакс". Он не смог прокомментировать предположение авторов расследования, что Боширов и Чепига похожи и могут быть одним и тем же человеком. В Кремле с этим расследованием ознакомились."Мы продолжаем исходить из той информации, которая была озвучена самими гражданами России", — подчеркнул, говоря о Руслане Боширове и Александре Петрове, Дмитрий Песков.В расследовании международной команды журналистов Bellingcat утверждается, что подозреваемый в отравлении экс-сотрудника ГРУ бывшего полковника Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии в Солсбери подозревается Руслан Боширов. И якобы его настоящее имя – Анатолий Чепига. Он якобы родился в деревне Николаевка у российско-китайской границы, а в декабре 2014 года за проведение миротворческой миссии был удостоен высшей российской госнаграды – звания Героя России.При этом в расследовании Bellingcat делается предположение: военных операций в Чечне в это время не было, а в миротворческую деятельность в Сирии Россия еще не была вовлечена, значит, под миротворчеством понимается восток Украины – Донбасс."Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России, — пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова. — Доказательств нет — соответственно продолжают информационную кампанию, основная задача которой отвлечь внимание от главного вопроса: что произошло в Солсбери?".Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в тяжелом состоянии в начале марта 2018 года на лавочке у торгового центра в Солсбери. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили разработанным в России нервно-паралитическим веществом "Новичок" А324. В Москве эти обвинения категорически отрицают. Россия уничтожила запасы химоружия под контролем Организации по запрещению химоружия в 2017 году. Кроме того, работы по "Новичку" ни в России, ни в СССР никогда не велись.