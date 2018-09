Кремль не собирается участвовать в обсуждении, кто на кого похож – так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикации в британских СМИ о схожести виновников отравления Скрипалей с гражданами РФ.

Кремль не собирается участвовать в обсуждении, "кто на кого похож" – так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикации в британских СМИ о схожести виновников отравления Скрипалей с гражданами РФ."У нас на Красной площади бегает 15 сталиных и 15 лениных, и все чрезвычайно похожи на оригинал", — сказал он.Москва сомневается в достоверности британских новостей по делу Скрипалей, "никто уже не может разобраться, какие из них ложные, а какие – правдивые". Песков отметил, что для собственного разбирательства по этому делу России необходимы официальные данные, а иметь в дискуссии по этому делу в качестве визави средства массовой информации невозможно.Россия с самого начала предлагала совместное расследование, но слышала лишь "отказы от британцев". Он в очередной раз подчеркнул, что Кремль не занимается поисками людей и их идентификацией, а соответствующие службы нуждаются в исходных материалах.В пятницу газета The Daily Telegraph написала, что установлена личность третьего подозреваемого в причастности к отравлению в Солсбери. Ранее официальный Лондон официальными исполнителями покушения назвал граждан РФ Руслана Боширова и Александра Петрова, которые, по мнению британских спецслужб, являются агентами ГРУ. Позже Bellingcat и The Insider сообщили, что Боширов, на самом деле, — полковник Анатолий Чепига, Герой России.У Кремля нет информации, что Чепига награждался звездой Героя России, заявил Песков, отметив, что была проведена соответствующая проверка.Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента, стоит ли главному редактору издания The Insider Роману Доброхотову опасаться уголовного преследования, на что Песков ответил, что тот волен обратиться в правоохранительные органы, если есть такие опасения, но ситуация не является темой для дискуссии в Кремле, передает "Интерфакс".