Поклонники Евгения Петросяна оказались крайне наблюдательны. Посмотрев свежее видео юмориста, фанаты сделали вывод, что на нем отметилась и молодая Татьяна Брухунова.

Поклонники Евгения Петросяна оказались крайне наблюдательны. Посмотрев свежее видео юмориста, фанаты сделали вывод, что на нем отметилась и молодая Татьяна Брухунова.Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram в Stories Евгений Петросян выложил видео, в котором поздравил с днем рождения прославленного дрессировщика Аскольда Запашного. Судя по последующим публикациям в Сети, поклонники не столько слушали юмориста, сколько внимательно разглядывали его самого и убранство автомобиля.А особо наблюдательные подписчики умудрились разглядеть возле рукава Петросяна ручку дамской сумочки нестандартного то ли синего, то ли фиолетового цвета. Некоторые фанаты немедленно подсуетились и сохранили запись в виде фотографии."Нашего 73-летнего Дон Жуана, похоже, все-таки поймали. Судя по видео, снимает ему сториз дама с модной синей сумочкой и ой вряд ли это Степаненко, а не молодая симпотишная помощница (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – сделал выводы пользователь Сети.Отметим, что после скандала, поднявшегося на волне известия о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко, личный помощник юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова, стала вести крайне закрытый образ жизни. Если раньше женщина вела активную жизнь в социальных сетях, регулярно публикуя различные фотографии, то теперь перестала это делать. Так, свой аккаунт в Instagram Брухунова закрыла от глаз заинтересованной общественности, а на страничке в Facebook оставила минимум информации.Напомним, 3 августа стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся, прожив вместе более 30 лет. Говорят, поводом для расставания стала молодая помощница юмориста Татьяна Брухунова. Якобы Петросян настолько увлекся 29-летней ассистенткой, что подарил ей две квартиры.