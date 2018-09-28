Низкобюджетная авиакомпания Победа, входящая в группу Аэрофлот, перевезла пятимиллионного пассажира с начала года.

Низкобюджетная авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", перевезла пятимиллионного пассажира с начала года. Юбилейным пассажиром стала Полина Казаева. Она вылетела из московского аэропорта "Внуково" в аэропорт "Бегишево" (Набережные Челны) 28 сентября.Таким образом, впервые за всю историю полетов "Победа" обслужила 5 миллионов пассажиров до истечения года. Всего в 2018 году планируется перевезти не менее 7 миллионов, что на 50% больше прошлогоднего показателя."Это действительно большой успех и большая победа нашего перевозчика. Сегодня мы встречаем 5-миллионного пассажира авиакомпании "Победа". Это значительный шаг вперед, и надо отдать должное команде "Аэрофлота", руководителям авиакомпании "Победа", аэропорту "Внуково" и другим аэропортам, с которыми ведется сотрудничество", — отметил замминистра транспорта РФ Александр Юрчик."Проект низкобюджетного перевозчика состоялся и оказался в высшей мере успешным, крайне нужным России и ее населению. Авиакомпания "Победа" изменила облик нашей отрасли и во многом предопределяет ее будущее. Благодаря нашему лоукостеру сотни тысяч россиян со скромными доходами впервые в жизни смогли позволить себе авиаперелет. На тех маршрутах, где появляется "Победа" — тут же происходит снижение тарифов и у других перевозчиков. Это проект не только "Аэрофлота", но и всей страны, который пользуется вниманием и поддержкой президента Российской Федерации", — подчеркнул гендиректор ПАО "Аэрофлот" — председатель совета директоров ООО "Авиакомпания "Победа" Виталий Савельев."Мы горды тем, что этот проект рождался в аэропорту "Внуково" и с помощью аэропорта "Внуково". В результате получился прекрасный продукт, который позволил многим людям впервые совершить полет на воздушных судах. Компания "Победа" открыла новые маршруты для многих людей, при этом предлагая отличное качество обслуживания и высокую регулярность полетов. Мы горды тем, что работаем вместе с "Победой". Уверен, что перевозчик продолжит показывать хорошие результаты, откроет еще много новых направлений, и мы встретим 10-миллионного пассажира авиакомпании в ближайшие годы. Поздравляю компанию "Аэрофлот", руководство и весь трудовой коллектив авиакомпании "Победа", которые слаженно работают над тем, чтобы нам было комфортно летать", — рассказал председатель совета директоров АО "Международный аэропорт "Внуково" Виталий Ванцев.В свою очередь генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков отметил: "Победа" – давно уже не маленькая компания, не стартап, не пилотный проект. Это крупный и значимый участник не только на российском, но и на международном рынке. Сегодня мы перевезли клиента под номером 5 000 000. Мы впервые достигли такого показателя в течение года. Выбор наших клиентов – главная оценка нашей работы".С начала полетов "Победы" в декабре 2014 года услугами лоукостера воспользовались 17,25 млн человек. Авиакомпания пользуется высочайшей востребованностью на российском рынке. Средняя загрузка рейсов "Победы" составляет 97%, а на большинстве рейсов достигает 100%. Это самый высокий показатель среди российских регулярных авиакомпаний.Одна из главных задач авиакомпании – повышение мобильности россиян. Только за два первых года полетов более 1 000 000 человек впервые в жизни воспользовались воздушным транспортом. "Победа" ожидает дальнейшего роста этого показателя.Генерировать пассажиропоток "Победе" удается благодаря доступным тарифам и динамичному развитию маршрутной сети, в которой приоритетное значение отводится внутрироссийским направлениям. Минимальный тариф компании - всего 499 рублей с учетом всех сборов. В течение 2018 года "Победа" предложит 410 тысяч билетов по такой цене. Около 35% карты полетов — уникальные направления.