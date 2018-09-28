Российская фигуристка Алина Загитова снова превзошла своих соперников. Спортсменка установила мировые рекорды в произвольной программе и по общей сумме баллов за прокаты на предсезонном турнире в Германии.

Российская фигуристка Алина Загитова снова превзошла своих соперников. Спортсменка установила мировые рекорды в произвольной программе и по общей сумме баллов за прокаты на предсезонном турнире в Германии.За произвольную программу Загитова получила 158,50 балла, по сумме – 238,43 балла. До соотечественницы мировой рекордсменкой в произвольной программе была 16-летняя японка Рика Кихира, передает .Стоит отметить, что не только успехи в спорте Загитовой вызывают повод для гордости. Представители общественности восхитились внешними данными фигуристки.Обитатели всемирной паутины пишут, что девушка находится в прекрасной физической форме. В частности, объектом восхищения стали ноги рекордсменки.Напомним, что 27 сентября Загитова на том же турнире побила мировой рекорд в короткой программе, набрав 79,93 балла. Таким образом, 16-летняя фигуристка стала абсолютной мировой рекордсменкой в женском одиночном катании.