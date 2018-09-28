В предстоящие выходные дни в центральных регионах европейской части России будет преобладать антициклональный тип циркуляции воздушных масс. Будет ветрено, прохладно, но солнечно. В приполярных областях похолодает, местами установится временный снежный покров. На юге температура понизится пока только в Крыму и на западе Краснодарского края.

В предстоящие выходные дни в центральных регионах европейской части России будет преобладать антициклональный тип циркуляции воздушных масс. Будет ветрено, прохладно, но солнечно.В приполярных областях похолодает, местами установится временный снежный покров. На юге температура понизится пока только в Крыму и на западе Краснодарского края, сообщает Центр погоды ФОБОС.В Москве переменная облачность, без существенных осадков, температура днем – плюс 9-11, по области -7-12 градусов выше нуля. В ночные часы высока вероятность заморозков, в дневные часы будет усиливаться до 7-12 метров в секунду ветер.В Санкт-Петербурге в субботу переменная облачность, без осадков, днем – 8-10 градусов тепла, в воскресенье облачно, дождь, плюс 7-9, сильный, порывистый западный ветер, 10-15 метров в секунду.В Архангельске в субботу переменная облачность, без существенных осадков, днем – 6-8 выше нуля, ночью – ноль-плюс 2. В воскресенье днем — обложной дождь, около плюс 5. В Сыктывкаре облачно, небольшие дожди, в ночные часы с мокрым снегом, днем — около 5 градусов выше нуля, по ночам — около нуля.В Курске в субботу облачно и дождливо, днем – 9-11 градусов тепла, в ночь на субботу – 1-3 градуса тепла, в воскресенье солнечно – 13-15 тепла.В большинстве регионов Поволжья будет по-осеннему ветрено, холодно, пройдут кратковременные дожди. В Пензе и в Ульяновске – 9-12 градусов тепла. В Самаре и Саратове – плюс 18-21. В Волгограде и в Астрахани солнечно, тихо и тепло – плюс 23-26.В Предуралье, в тыловой части циклона временами пройдут дожди, сопровождаемые сильным северо-западным ветром. В Ижевске и Перми – 6-9 градусов выше нуля, в Уфе в субботу – 11-13, в воскресенье — не выше 7. В Оренбурге тепло сохранится, плюс 18-21.В Ростове-на-Дону – плюс 20-23, возможен небольшой дождь. В Волгограде и в Астрахани — около 25, без осадков. В Сочи, Анапе и Керчи прогремят локальные грозы, температура понизится до 16-19 градусов.На Южном Урале, в тылу циклона, дождливо и ветрено. В Екатеринбурге и Челябинске – плюс 5-8.В Центральной Сибири холодно будет только в северных регионах. В Тюмени, дождь, 6-9 градусов тепла. В Омске – 13-15, без осадков. В Кемерове, Новосибирске и Томске – 9-12, без существенных осадков.В Прибайкалье, в гребне антициклона, будет солнечно и умеренно тепло. В Иркутске и Улан-Удэ и в Чите – 13-16 выше нуля.На юге Дальнего Востока, в зоне влияния циклона атмосферных фронтов, будет преобладать облачная, местами пройдут небольшие дожди, в воскресенье усилится ветер. В Хабаровске и в Южно-Сахалинске – плюс 14-17°. Во Владивостоке – 17-19, в воскресенье вечером начнется сильный дождь, скажется влияние тайфуна "Трами".