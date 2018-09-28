Бывший главный редактор радиостанции Милицейская волна Андрей Кулаков заключен под стражу в Таганском суде Москвы по обвинению в том, что намеренно снижал расценки на рекламу, продавая ее дешевле рыночной стоимости. Сам Кулаков вины не признает, объясняя свои действия кризисом на рекламном рынке

Бывший главный редактор радиостанции "Милицейская волна" Андрея Кулакова был заключен под стражу 28 сентября в Таганском суде Москвы.Как пишет "Коммерсант", экс-руководитель редакции намеренно снижал расценки на рекламу, продавая ее дешевле рыночной стоимости.В итоге Объединенная редакция МВД России, которой и принадлежит эта радиостанция, недосчиталась больше 23 миллионов рублей.При этом сам бывший главный редактор радиостанции вины не признает. Он объясняет свои действия кризисом на рекламном рынке, который начался после 2014 года.Кроме того, возникшие у него проблемы Кулаков связывает с давним конфликтом с коллегой по МВД, который потом пошел на повышение.С должности главного редактора радиостанции "Милицейская волна" Андрей Кулаков — подполковник в отставке, получивший тяжелое ранение в Чечне и награжденный орденом Мужества, был уволен в апреле 2017 года.При этом в МВД заявили: были получены данные о том, что бывший главный редактор совершил действия, направленные на незаконное завладение имуществом ФКУ "Объединенная редакция МВД России".Следователи считают, что недополученный рекламный бюджет мог быть похищен, передает "Интерфакс".По данному уголовному делу о мошенничестве проходят еще два человека — привлеченная Кулаковым бухгалтер и неназванный "рекламщик", которых под стражу брать не стали.