Российская теннисистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок в купальнике. Фото шокировало подписчиков.

Российская теннисистка опубликовалана своей странице в Instagramснимок в купальнике. Фото шокировало подписчиков."Кали не хочет прощаться с летом", – подписала снимок МарияШарапова. На нем спортсменка позирует в черном раздельном купальнике,демонстрируя великолепную подтянутую фигуру.Однако поклонников экс-первой ракетки мира возмутил ракурсснимка. Дело том, что на фото из жаркой страны у нее совсем не видно груди.Не стесняясь ввыражениях, фолловеры задали Марии вопрос в лоб. "У вас спрятали сиськи вРоссии до того, как вы отправились в Кали?", "Грудь ведь не сильноразвита, бедра тоже, а миллионы мужчин штабелями, штабелями", "Маша,где сиськи?", – атаковали теннисистку подписчики.Большинство же все-таки сошлись во мнении, что теннисисткахороша при любом ракурсе. "Абсолютно великолепно", "Хорошо выглядишь", "Симпатичнаяженщина", "Как горячо!", – одарили спортсменку комплиментами фанаты. Отметим, Мария является активнымпользователем соцсетей и регулярно радует фоловеров новыми снимками.