Российская теннисистка опубликовала
на своей странице в Instagram
снимок в купальнике. Фото шокировало подписчиков.
Российская теннисистка опубликовала
на своей странице в Instagram
снимок в купальнике. Фото шокировало подписчиков.
"Кали не хочет прощаться с летом", – подписала снимок Мария
Шарапова. На нем спортсменка позирует в черном раздельном купальнике,
демонстрируя великолепную подтянутую фигуру.
Однако поклонников экс-первой ракетки мира возмутил ракурс
снимка. Дело том, что на фото из жаркой страны у нее совсем не видно груди.
Не стесняясь в
выражениях, фолловеры задали Марии вопрос в лоб. "У вас спрятали сиськи в
России до того, как вы отправились в Кали?", "Грудь ведь не сильно
развита, бедра тоже, а миллионы мужчин штабелями, штабелями", "Маша,
где сиськи?", – атаковали теннисистку подписчики.
Большинство же все-таки сошлись во мнении, что теннисистка
хороша при любом ракурсе. "Абсолютно великолепно", "Хорошо выглядишь", "Симпатичная
женщина", "Как горячо!", – одарили спортсменку комплиментами фанаты. Отметим, Мария является активным
пользователем соцсетей и регулярно радует фоловеров новыми снимками.