Министерство природных ресурсов и экологии РФ опасается, что запланированное Польшей строительство судоходного канала на Висленской (Балтийской) косе может негативно отразиться на экологии.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ опасается, что запланированное Польшей строительство судоходного канала на Висленской (Балтийской) косе может негативно отразиться на экологии.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе ведомства, сообщив, что 27 сентября в Москве директор департамента международного сотрудничества Нуритдин Инамов выразил от лица РФ серьезную озабоченность строительством в беседе с заместителем посла Польши в России Мирославом Чещликом.Инамов заявил собеседнику, что данный проект может быть отнесен к перечню видов деятельности Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо), членом которой является Польша.Он напомнил, что участие в декларации налагает на эту страну ответственность за ухудшение экологии в результате хозяйственной деятельности государства.Инамов напомнил Чещлику, что Россия и Польша являются также участниками Комиссии по защите морской среды Балтийского моря и что природа Балтийской косы отличается повышенной уязвимостью к любым воздействиям со стороны человека. Достаточно сказать, что ежегодно весной и осенью над косой пролетает до 20 миллионов птиц.Ранее польское министерство морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши известило о том, что строительство канала длинной 1,3 километра и глубиной 5 метров через Вислинскую косу начнется в ноябре — после завершения сезона перелета птиц. Проектная стоимость проекта составляет около 880 миллионов злотых.Канал должен соединить Калининградский (Вислинский) залив и Гданьскую бухту Балтийского моря и позволит заходить в польский порт Эльблонг судам морских параметров. Сейчас суда попадают в Эльблонг через территориальные воды России.