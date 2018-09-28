Экс-участница телепроекта Дом-2 Анастасия
Кочервей жалеет, что связалась с Александром Гобозовым. Девушка считает бывшего
жителя поляны аферистом.
Экс-участница телепроекта "Дом-2" Анастасия
Кочервей жалеет, что связалась с Александром Гобозовым. Девушка считает бывшего
жителя поляны аферистом.
Еще неделю назад Анастасия мечтала о том, как вместе с
Александром они создадут прекрасную пару. Девушка даже призналась всем, что провела с Гобозовым незабываемую ночь любви.
Однако теперь Кочервей изменила свое мнение о мужчине, она клянет его на чем свет стоит. Девушка даже разрабатывает план мести. "Он ведет
себя как ребенок. Говорит нелицеприятные вещи про Алиану, Толстихину, Жарикову.
Я считаю, что нельзя высказываться плохо о тех, с кем было хорошо. Женская
месть – самая страшная! Любой мужчина, связавшийся со мной, пожалеет, что
обижал женщин", – заявляет теперь блондинка.
Анастасия отметила, что экс-участник телестройки мошенник. Так
как в ту ночь, когда у них произошла близость, он заставил ее врать, чтобы сэкономить.
"Ко всему прочему еще и аферист. После съемок клипа Ольги Бузовой и АК-47 мы
поехали на Рублевку. Гобозов попросил меня представиться клипмейкером, чтобы не
платить 15 тысяч за аренду особняка", – заметила расстроенная звезда "Дома-2".
"Саша больше всех кричал на проекте, что я веду себя как Ш и
Б, – возмутилась экс-участница в разговоре с @dom2magazine. – Он сам такой".
Добавим, что, судя по всему, Анастасия обиделась на Александра после того, как он во всеуслышание сообщил, что никогда не спал с ней. Ему не
понятно, зачем Кочервей придумала эту историю. Возможно, она просто решила
"хайпануть", сообщил он изданию Dom2Life.ru.