Экс-участница телепроекта Дом-2 Анастасия Кочервей жалеет, что связалась с Александром Гобозовым. Девушка считает бывшего жителя поляны аферистом.

Экс-участница телепроекта "Дом-2" АнастасияКочервей жалеет, что связалась с Александром Гобозовым. Девушка считает бывшегожителя поляны аферистом.Еще неделю назад Анастасия мечтала о том, как вместе сАлександром они создадут прекрасную пару. Девушка даже призналась всем, что провела с Гобозовым незабываемую ночь любви.Однако теперь Кочервей изменила свое мнение о мужчине, она клянет его на чем свет стоит. Девушка даже разрабатывает план мести. "Он ведетсебя как ребенок. Говорит нелицеприятные вещи про Алиану, Толстихину, Жарикову.Я считаю, что нельзя высказываться плохо о тех, с кем было хорошо. Женскаяместь – самая страшная! Любой мужчина, связавшийся со мной, пожалеет, чтообижал женщин", – заявляет теперь блондинка.Анастасия отметила, что экс-участник телестройки мошенник. Таккак в ту ночь, когда у них произошла близость, он заставил ее врать, чтобы сэкономить."Ко всему прочему еще и аферист. После съемок клипа Ольги Бузовой и АК-47 мыпоехали на Рублевку. Гобозов попросил меня представиться клипмейкером, чтобы неплатить 15 тысяч за аренду особняка", – заметила расстроенная звезда "Дома-2"."Саша больше всех кричал на проекте, что я веду себя как Ш иБ, – возмутилась экс-участница в разговоре с @dom2magazine. – Он сам такой".Добавим, что, судя по всему, Анастасия обиделась на Александра после того, как он во всеуслышание сообщил, что никогда не спал с ней. Ему непонятно, зачем Кочервей придумала эту историю. Возможно, она просто решила"хайпануть", сообщил он изданию Dom2Life.ru.