Украинский президент Петр Порошенко назвал страну восточным флангом Североатлантического альянса.

Украинский президент Петр Порошенко назвал страну восточным флангом Североатлантического альянса.Как передает РИА Новости, об этом он проинформировал мировую общественность после того, как 27 сентября береговая охрана США передала Киеву списанные 34-метровые катера Cutters Drummond и Cushing класса Island (без вооружения), построенные в 1988 году, за которые Украина заплатила 9 миллионов долларов.Ранее подобные катера США передали Грузии и Коста-Рике.Порошенко с пафосом назвал это "подтверждением того, насколько важна Украина для будущего свободного мира" и подчеркнул, что данный шаг лишь укрепил оборонное сотрудничество между Киевом и Вашингтоном.По мнению же экс-командующего Балтийским флотом адмирала Владимира Валуева, старые американские катера не добавят мощи украинскому флоту, а лишь создадут проблемы в техобслуживании.