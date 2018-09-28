Водитель Лады, его мать и шестилетняя дочь погибли в результате аварии в Красноярском крае. По предварительным данным, озвученным пресс-службой региональной полиции, виновником произошедшего является водитель КамАЗа, не уступивший дорогу легковушке.

Три человека погибли днем в пятницу, 28 сентября, в результате столкновения легкового автомобиля "Лада Калина" и "КамАЗа" на трассе в Назаровском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД РФ.По данным ведомства, водитель грузовика совершил левый поворот и не уступил дорогу легковушке.В результате столкновения погиб 31-летний мужчина, управлявший легковушкой, его 6-летняя дочь, находившаяся в детском кресле на заднем сидении, и 53-летняя мать водителя.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.