Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле полностью потушен. Об этом сообщили в МЧС. Огнем оказалась охвачена установка по очистке бензина.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле полностью потушен. Об этом сообщили в МЧС. Огнем оказалась охвачена установка по очистке бензина, напоминает телеканал "Россия 24". К счастью, никто не пострадал. Тем не менее пожару был присвоен третий ранг сложности.По словам представителя МЧС, причиной стало нарушение технологического процесса работы данной установки. Площадь возгорания составила порядка 40 квадратных метров.