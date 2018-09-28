Российская певица Валерия попала в центр скандала из-за своего гардероба. Осенний лук исполнительницы пришелся не по вкусу ее поклонникам.

Российская певица Валерия попала в центр скандала из-за своего гардероба. Осенний "лук" исполнительницы пришелся не по вкусу ее поклонникам.Обычно Валерии с блеском удается одеваться изящно и со вкусом. Однако на сей раз, видимо, она прогадала.Валерия облачилась в коричневые расклешенные брюки, кофту желтого цвета и красный пиджак. Получился своеобразный ретро-наряд, который вполне подходил сентябрьской погоде.Однако одежду артистки смогли по достоинству оценить далеко не все ее фанаты В комментариях под снимком Валерии в Instagrtam разгорелись нешуточные споры на тему ее стиля, передает .Большинство людей сочли, что певица переборщила с цветами. Интернет-юзеры отметили, что пальто Валерии было гораздо лучше.Нынешний же вид буквально смутил общественность. Пользователи в один голос заявили, что в таком виде Валерия похожа на Людмилу Гурченко, которая пытается следовать трендам.Стоит отметить, что на защиту артистки тут встали ее преданные фанаты. Они сообщили, что в новом наряде Валерия выглядит потрясающе и органично.