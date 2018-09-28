Как выступает наша сборная на чемпионате по профессиональному мастерству EuroSkills-2018 в Будапеште? Сегодня предпоследний день соревнований. Россию представляют 48 участников во всех направлениях, в том числе приготовление блюд, укладка полового покрытия и укладка волос.

Как выступает наша сборная на чемпионате по профессиональному мастерству EuroSkills-2018 в Будапеште? Сегодня предпоследний день соревнований. Россию представляют 48 участников во всех направлениях, в том числе приготовление блюд, укладка полового покрытия и укладка волос.Волосы модели нужно окрасить, а затем собрать в такую же прическу, как на картинке — это задание для участников компетенции "парикмахерское искусство". Анна Кронцева из Новосибирска на чемпионат профессионального мастерства EuroSkills-2018 приехала в статусе победительницы турниров в Китае и Австралии. Эксперты на площадке следят, как мастер общается с моделью, соблюдает ли технику безопасности и насколько экономично расходует материалы. Например, краски должно остаться не больше десяти граммов. На выполнение задания выделено ровно три часа.В категории "укладка напольных покрытий" работает Сергей Чухно. Задание следующее: воспроизвести на участке 120 на 120 сантиметров образец напольного покрытия из дерева разной структуры. В остальные дни — работа с линолеумом и кафелем.Российская сборная на турнире самая большая (48 человек) и представлена в каждой компетенции. Чемпионат проходит в шести павильонах выставочного комплекса "Хангэкспо"-самого большого в Венгрии, ежедневно сюда приезжают десятки тысяч зрителей, в первую очередь школьники. На специальных площадках каждый может попробовать освоить новую профессию.Попробовать свои силы можно, например, в сварке, обучение ведется на компьютерном симуляторе. Кстати, в России есть девушка, которая соревнуется с мужчинами-сварщиками на равных, она выиграла национальный чемпионат и отобралась в сборную страны.Отдельный павильон рассказывает о странах-участницах. На российской экспозиции гостей учат управлять беспилотниками. Тех же, кто занимается коптерами на профессиональном уровне, приглашают на мировой чемпионат в Казани в будущем году.Зрителям чемпионата строго запрещено отвлекать участников от работы. Но пообщаться с российской сборной можно по почте, достаточно отправить карточку с пожеланием.На полях международного форума продолжаются переговоры с партнёрами соревнований WorldSkills в России. Уже подписаны соглашения о том, что американская Lincoln Electric предоставит оборудование и расходные материалы на чемпионат в Казани. Предоставить свои станки согласилась немецкая компания Weiler. Кроме того, наши специалисты перенимают опыт иностранных коллег в подготовке российских соревнований по стандартам WorldSkills. В 2022 году европейский чемпионат примет "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.