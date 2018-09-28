В регионе он проработал всего 5 месяцев

В регионе он проработал всего 5 месяцевПресс-секретарь губернатора Владимирской области Иван Чердакллиев написал заявление об увольнении и уехал из региона. На своем посту он проработал лишь 5 месяцев.Информацию о том, что бывший полковник полиции действительно покинул Белый дом, подтвердили в администрации области. Он стал первым, кто уволилился из команды Светланы Орловой после выборов губернатора.Иван Чердаклиев стал главой комитета СМИ 25 апреля. Он сменил на этом посту Риту Шляхову, которая руководила пресс-службой 5 лет.