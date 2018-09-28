Канцлер Австрии Себастьян Курц посетит Россию 3 сентября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Курц встретится с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Канцлер Австрии Себастьян Курц посетит Россию 3 сентября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Курц встретится с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.Повестка переговоров включает обмен мнениями по горячим темам: Сирия, Украина, отношения России и Евросоюза, передает "Интерфакс". Кроме того, "имеются достаточно конкретные планы" по расширению как торговли, так и сотрудничества в различных областях.Путин встретится с Курцем уже четвертый раз за год. В августе Путин общался с австрийским канцлером после того, как побывал на свадебной церемонии главы МИД Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера. До этого он встречался с ним в июне в Вене и проводил переговоры в Москве в феврале.