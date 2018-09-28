Курьезный инцидент, едва не окончившийся трагедией, произошел в Минске. Спасатели пришли на помощь 24-летнему мужчине, застрявшему в мусоропроводе жилого дома.

Курьезный инцидент, едва неокончившийся трагедией, произошел в Минске. Спасатели пришли на помощь 24-летнему мужчине,застрявшему в мусоропроводе жилого дома.ЧПслучилось утром 27 сентября. Молодой человек пришел в гости к знакомому, пошелвыбрасывать мусор и уронил ключи. Он нырнул за ними в мусоропровод. Он застряли не смог выбраться самостоятельно, сообщает пресс-служба МЧС Белоруссии.Спасателиизвлекли несчастного из канала мусоропровода с помощью аварийно-спасательногоинструмента, после чего был передан медикам. Мужчину, находившегося в состоянииалкогольного опьянения, госпитализировали с травмами тазовых костей и головы.