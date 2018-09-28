Курьезный инцидент, едва не
окончившийся трагедией, произошел в Минске. Спасатели пришли на помощь 24-летнему мужчине,
застрявшему в мусоропроводе жилого дома.
Курьезный инцидент, едва не
окончившийся трагедией, произошел в Минске. Спасатели пришли на помощь 24-летнему мужчине,
застрявшему в мусоропроводе жилого дома.
ЧП
случилось утром 27 сентября. Молодой человек пришел в гости к знакомому, пошел
выбрасывать мусор и уронил ключи. Он нырнул за ними в мусоропровод. Он застрял
и не смог выбраться самостоятельно, сообщает пресс-служба МЧС Белоруссии.
Спасатели
извлекли несчастного из канала мусоропровода с помощью аварийно-спасательного
инструмента, после чего был передан медикам. Мужчину, находившегося в состоянии
алкогольного опьянения, госпитализировали с травмами тазовых костей и головы.