Канал MTV отметил 20-летие большим концертом в столичном Олимпийском. Звезды 90-х – Децл, Линда, Сплин – спели свои знаковые хиты. А встречала знаменитостей у входа в закулисье самая сексуальная ведущая наших дней – Яна Кошкина. Корреспондент Dni.Ru насладился глубиной ее декольте.

Канал MTV отметил 20-летие большим концертом в столичном "Олимпийском". Звезды 90-х – Децл, Линда, "Сплин" – спели свои знаковые хиты. А встречала знаменитостей у входа в закулисье самая сексуальная ведущая наших дней – Яна Кошкина. Корреспондент Dni.Ru насладился глубиной ее декольте."В 1998 году, когда MTV пришел в Россию, я была 8-летней девочкой и, конечно, залипала перед телеэкраном, смотрела на артистов и мечтала когда-то быть такой же – красивой, известной, богатой, – улыбается Кошкина. – Как видите, все исполнилось".Сегодня Яна и сама не сходит с экранов – снимается в сериалах, ведет концерты, работает ведущей Первого канала. Там, кстати, ее считают настоящей секс-бомбой, от которой без ума вся мужская половина страны. Но шансов у них нет – сердце Яны давно несвободно."У меня есть молодой человек и мы готовимся к свадьбе, – призналась Яна. У него несколько высших образований, сегодня он основал несколько проектов, поэтому человек довольно обеспеченный, нам хватает. Да я и сама хорошо зарабатываю, поскольку очень много работаю, вы даже не представляете, сколько".Рассказала Кошкина и детали предстоящей свадебной церемонии, которая, по всей видимости, состоится в будущем году. "Ведущим я решила позвать моего любимого датского актера Мадса Миккельсена (наиболее известен по исполнению роли доктора Ганнибала Лектера в телесериале "Ганнибал"– Прим. ред.), а развлекать гостей будут группа "Нэнси" и Владимир Кузьмин. Я не думаю, что они возьмут много за выступление"."Кузьмин – моя особая любовь, это мой идеал мужчины, – призналась Яны. – И, кажется, от него недавно ушла молодая жена? Все, точно зову на свадьбу!"