Российское посольство в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины в связи с очередным нападением радикалов на дипломатическое учреждение нашей страны.

Российское посольство в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины в связи с очередным нападением радикалов на дипломатическое учреждение нашей страны. На этот раз — здание торгпредства забросали дымовыми шашками и зажигательными смесями, а также повредили несколько автомобилей дипломатов.Украинские правоохранители этим действиям никак не препятствовали, передает телеканал "Россия 24".