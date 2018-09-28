Правительство
собирается изменить формулу расчета страховых пенсий. Это станет одной из мер
развития пенсионной системы в нашей стране.
Правительство
собирается изменить формулу расчета страховых пенсий. Это станет одной из мер
развития пенсионной системы в нашей стране.
Власти планируют улучшить основные
параметры распределительного компонента, учитывая демографические и
экономические условия. По имеющейся информации, пока не подтвержденной
официально, речь идет об отмене действующей с 2015 года балльной пенсионной
формулы.
По
мнению федерального чиновника, пожелавшего остаться анонимным, балльная формула
содержит дисбаланс. По его словам, пенсионный балл индексируется по уровню
инфляции, что в перспективе приводит к
завышению пенсионных обязательств. Кроме того, формула непонятна и слишком
зависит от зарплаты, сообщают "Ведомости".
О том, что в России намерены отказаться
от балльной системы, заявляла еще в июне этого года вице-премьер Татьяна Голикова.
Она отмечала, что формула так и не заработала.
Сегодня
право на страховую пенсию имеет не только достигший пенсионного возраста, но также
накопивший не менее девяти лет трудового стажа и заработавший определенное
количество индивидуальных пенсионных баллов. При назначении пенсии они переводятся
в рубли. К этому добавляется фиксированная выплата.
В 2018 году, чтобы получить право на
страховую пенсию по старости, россиянин должен отработать девять лет и
заработать 13,8 пенсионного балла. Эти требования уже к 2025 году возрастут до
15 лет и 30 баллов.