Правительство собирается изменить формулу расчета страховых пенсий. Это станет одной из мер развития пенсионной системы в нашей стране.

Правительствособирается изменить формулу расчета страховых пенсий. Это станет одной из мерразвития пенсионной системы в нашей стране.Власти планируют улучшить основныепараметры распределительного компонента, учитывая демографические иэкономические условия. По имеющейся информации, пока не подтвержденнойофициально, речь идет об отмене действующей с 2015 года балльной пенсионнойформулы.Помнению федерального чиновника, пожелавшего остаться анонимным, балльная формуласодержит дисбаланс. По его словам, пенсионный балл индексируется по уровнюинфляции, что в перспективе приводит кзавышению пенсионных обязательств. Кроме того, формула непонятна и слишкомзависит от зарплаты, сообщают "Ведомости".О том, что в России намерены отказатьсяот балльной системы, заявляла еще в июне этого года вице-премьер Татьяна Голикова.Она отмечала, что формула так и не заработала.Сегодняправо на страховую пенсию имеет не только достигший пенсионного возраста, но такженакопивший не менее девяти лет трудового стажа и заработавший определенноеколичество индивидуальных пенсионных баллов. При назначении пенсии они переводятсяв рубли. К этому добавляется фиксированная выплата.В 2018 году, чтобы получить право настраховую пенсию по старости, россиянин должен отработать девять лет изаработать 13,8 пенсионного балла. Эти требования уже к 2025 году возрастут до15 лет и 30 баллов.