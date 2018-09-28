16-летняя дочь Григория Лепса Ева в составе группы Cosmos Girls летом участвовала в музыкальных фестивалях Лайма. Рандеву. Юрмала и Жара. А после возвращения в Москву снялась в клипе Mama Ama Rich. Обилию звезд в нем можно только позавидовать.

16-летняя дочь Григория Лепса Ева в составе группы Cosmos Girls летом участвовала в музыкальных фестивалях "Лайма. Рандеву. Юрмала" и "Жара". А после возвращения в Москву снялась в клипе Mama Ama Rich. Обилию звезд в нем можно только позавидовать."Ты мой друг, я твой друг, а вместе мы – "криминальный круг", – говорит Филиппу Киркорову Григорий Лепс. А на появляется дочь последнего, которая поет: "От меня он без ума, поэтому и дал мне карту Gold, а к ней – пин-код". Роскошные рестораны, отели, магазины и spa-салоны – по сюжету участники девичьего трио шикуют в них. И спускают на ветер миллионы Григория Лепса..."Мне, девочки, все-таки очень интересно, как же все-таки к вам попала моя карта", – в конце ролика вопрошает именитый спонсор. А поклонникам интересно другое – во сколько обошлось Лепсу приглашение в клип Ольги Бузовой, Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Сергея Шнурова и Эмина. Каждый из них – артист очень дорогой.Но Лепсу денег на ребенка не жалко! Тем более, что помимо его 16-летней дочери Евы, в состав трио входят 14-летняя дочь владельца футбольного клуба ЦСКА Саша Гинер и 14-летняя участница шоу "Голос. Дети-5" Эден Голан. "Девочки только делают первые шаги на сцене, их трое, они способные, – улыбается Лепс. – Но я с опаской принял решение дочери выходить на сцену. Все-таки это тяжелый труд, я по себе знаю. Но пусть пробуют, а я помогу, чем смогу".Как писали ранее Dni.Ru, Ева Лепс после окончания школы планировала поступать на факультет международной журналистики МГИМО и о сцене не думала. "Никогда не говори "никогда". Я всегда была творческим человеком, любила пробовать что-то новое. Брала уроки фортепиано, играла в детском театре. А сегодня получаю невероятное удовольствие от занятий вокалом и хочу развиваться дальше. Не думаю, что папа этого от меня ожидал. Но и сильно против не был", – заявила в одном из первых интервью юная артистка.