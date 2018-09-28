Новым владельцем лондонского Челси может стать американский бизнесмен Пол Аллен. 65-летний предприниматель уже провел переговоры с представителем Абрамовича Пини Захави.

Новым владельцем лондонского "Челси" может стать американский бизнесмен Пол Аллен. 65-летний предприниматель уже провел переговоры с представителем Абрамовича Пини Захави.Роман Абрамович, владевший "Челси" на протяжении 15 лет, решил продать клуб, чтобы избежать американских санкций. По информации "Спорт-Экспресс, Абрамович намерен получить за клуб три миллиарда фунтов. В настоящий момент он ведет поиск потенциального покупателя.Потенциальным преемником Романа Абрамовича может стать американец Пол Аллен. У себя на родине Аллен владеет баскетбольным клубом "Портленд Трэйл Блэйзерс" и выступающим в Национальной футбольной лиге (американский футбол) "Сиэтл Сихоукс".