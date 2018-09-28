На саммите СНГ в Душанбе Владимир Путин отметил рост товарооборота внутри содружества, несмотря на негативную внешнюю конъюнктуру, и призвал расширить объем взаимных расчетов в национальных валютах. Выступление президента прошло за закрытыми дверями.

На саммите СНГ в Душанбе Владимир Путин отметил рост товарооборота внутри содружества, несмотря на негативную внешнюю конъюнктуру, и призвал расширить объем взаимных расчетов в национальных валютах.Как рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент подчеркнул значимость СНГ и взаимодействия в рамках Содружества на политическом, социально-экономическом и на гуманитарном треках, а также в правоохранительной сфере.По словам Пескова, российский лидер призвал максимально раскрыть потенциал договора о зоне свободной торговли в СНГ, а также говорил "о необходимости расширения практики взаимных расчетов в нацвалютах, о координации действий на внешнеполитической арене, в ООН".Кроме того, на саммите президентом РФ были затронуты темы культурного взаимодействия и подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы. Выступление президента прошло за закрытыми дверями.