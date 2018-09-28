Российские военные потребовали у армии обороны Израиля ограничить свои полеты в районе баз Хмеймим и Тартус. В первую очередь, это касается прибрежных зон. Это решение было принято после уничтожения разведывательного самолета Ил-20 и гибели 15 российских военнослужащих.

Российские военные потребовали у армии обороны Израиля ограничить свои полеты в районе баз Хмеймим и Тартус. В первую очередь, это касается прибрежных зон, сообщает агентство "Интерфакс-АВН" со ссылкой на израильские СМИ. Это решение было принято после уничтожения разведывательного самолета Ил-20 и гибели 15 российских военнослужащих.МИД РФ, в свою очередь, продолжает поддерживать контакты с еврейским государством. Россия заинтересована в том, чтобы донести до израильтян справедливость своих упреков, заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.И сегодня же крушение российского Ил-20 прокомментировали в США. Спецпредставитель Штатов по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри назвал этот инцидент опасным обострением конфликта и призвал остановить эскалацию этого сценария.Напомним, разведывательный Ил-20 был сбит в Сирии 17 сентября. По данным российского военного ведомства, главными виновниками гибели самолета стали пилоты истребителей F-16 ВВС Израиля. Они намеренно прикрылись Ил-20 от огня сирийских систем противовоздушной обороны, что привело к попаданию в него зенитной ракеты.В ближайшее время Россия планирует передать Сирии несколько ЗРК С-300. Они должны "охладить горячие головы" и обеспечить безопасность российских военнослужащих, отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу.