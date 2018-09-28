Звезда телестройки Сергей Пынзарь записал на видео
удивительный процесс. Рыба в его гигантском аквариуме начала откладывать икру.
Звезда телестройки Сергей Пынзарь записал на видео
удивительный процесс. Рыба в его гигантском аквариуме начала откладывать икру.
Пынзарь опубликовал запись в Instagram в формате Stories. На
ней запечатлены два водных обитателя. По словам Сергея, это самец и самочка,
которые составили пару.
"Она прямо сейчас рожает, вот у нее икра вываливается потихонечку,
а самец ее охраняет. Я в шоке. Я знаю, что рыбы размножаются при супер
правильных условиях для нее. Значит я делаю все правильно. Самец прямо рядышком,
как будто помогает ей чем-то. У них проста танец прямо в воде. Вот они счастливые
родители", – как мальчишка радовался экс-участник "Дома-2".
Далее Сергей рассказал, что теперь для него главное – это сберечь
потомство. Появившихся мальков могут сесть обитающие неподалеку хищники.
Напомним, что недавно в Сети появились слухи о том, что в
семье звезды телетройки не все гладко. Якобы Пынзарь завел новую избранницу, с
которой изменяет жене Даше.
На протяжении нескольких месяцев его супруга с сыновьями живет в
Турции, а он продолжает жить и работать в Москве. И во
время отсутствия жены мужчина часто появляется в столичных развлекательных
заведениях в компании некой блондинки. Также его встречали в обществе яркой
брюнетки, причем их не раз видели вместе. При этом очевидцы уверяют, что у
Сергея с девушкой очень близкие отношения.
Отметим, что, судя по соцсетям Даши, у супругов очень
гармоничные отношения – наполненные любовью и взаимопониманием. Однако, вполне
вероятно, что эта демонстрация чувств не имеет отношения к реальности.