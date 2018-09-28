Звезда телестройки Сергей Пынзарь записал на видео удивительный процесс. Рыба в его гигантском аквариуме начала откладывать икру.

Звезда телестройки Сергей Пынзарь записал на видеоудивительный процесс. Рыба в его гигантском аквариуме начала откладывать икру.Пынзарь опубликовал запись в Instagram в формате Stories. Наней запечатлены два водных обитателя. По словам Сергея, это самец и самочка,которые составили пару."Она прямо сейчас рожает, вот у нее икра вываливается потихонечку,а самец ее охраняет. Я в шоке. Я знаю, что рыбы размножаются при суперправильных условиях для нее. Значит я делаю все правильно. Самец прямо рядышком,как будто помогает ей чем-то. У них проста танец прямо в воде. Вот они счастливыеродители", – как мальчишка радовался экс-участник "Дома-2".Далее Сергей рассказал, что теперь для него главное – это сберечьпотомство. Появившихся мальков могут сесть обитающие неподалеку хищники.Напомним, что недавно в Сети появились слухи о том, что всемье звезды телетройки не все гладко. Якобы Пынзарь завел новую избранницу, скоторой изменяет жене Даше.На протяжении нескольких месяцев его супруга с сыновьями живет вТурции, а он продолжает жить и работать в Москве. И вовремя отсутствия жены мужчина часто появляется в столичных развлекательныхзаведениях в компании некой блондинки. Также его встречали в обществе яркойбрюнетки, причем их не раз видели вместе. При этом очевидцы уверяют, что уСергея с девушкой очень близкие отношения.Отметим, что, судя по соцсетям Даши, у супругов оченьгармоничные отношения – наполненные любовью и взаимопониманием. Однако, вполневероятно, что эта демонстрация чувств не имеет отношения к реальности.