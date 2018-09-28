Мужская сборная России впервые проиграла на Всемирной шахматной олимпиаде, которая в эти дни проходит в Батуми. Россияне в четвертом туре уступили польской команде со счетом 1,5:2,5.

Мужская сборная России впервые проиграла на Всемирной шахматной олимпиаде, которая в эти дни проходит в Батуми. Россияне в четвертом туре уступили польской команде со счетом 1,5:2,5.Два поражения в составе россиян потерпели Владимир Крамник и Дмитрий Яковенко. Сергея Карякин свел свою партию вничью. Единственную победу одержал Ян Непомнящий.В следующем туре Всемирной шахматной олимпиады, который пройдет 28 сентября, российская сборная встретится с шахматистами из Перу.