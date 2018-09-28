Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приобрел контрольный пакет акций клуба Монца, выступающего в Серии С. С 1986 по 2016 Берлускони владел Миланом.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приобрел контрольный пакет акций клуба "Монца", выступающего в Серии С. С 1986 по 2016 Берлускони владел "Миланом".82-летний Сильвио Берлускони решил вернуться в футбол и приобрел клуб "Монца" В правление "Монцы" вошли бывший вице-президент "Милана" Адриано Галлиани и младший брат Берлускони Паоло."Монца" никогда не выступала в Серии А, но при этом из пригорода Милана воспитал немало замечательных мастеров – Джузеппе Синьори, Даниэле Массаро, Алессандро Костакурту и других. На протяжении многих лет "Монца" служила фарм-клубом "Милана". Берлускони планирует инвестировать в клуб большие средства для осуществления задачи – выход в Серию А.