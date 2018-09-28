Племянница отравленного вместе с дочерью в Солсбери экс-сотрудника ГРУ попала в аварию в Московской области. Виктория Скрипаль ехала на телеэфир.

Племянницаотравленного вместе с дочерью в Солсбери экс-сотрудника ГРУ попала в аварию вМосковской области. Виктория Скрипаль ехала на телеэфир.ДТПоказалось серьезным. У иномарки женщины 26 сентября странным образом оторвалоколесо, и автомобиль на полном ходу влетел в отбойник.Викторияехала из Ярославля в Москву на очередной эфир, посвященный "разоблачениям"отравителей Скрипалей Александру Петрову и Руслану Боширову. За рулем бы леемуж. Около 15.00 иномарка въехала на территорию Подмосковья, и через 500 метровпосле въездной стелы произошло ДТП.Женщина вспомнила, что ониехали с разрешенной скоростью в крайней левой полосе, и автомобилей вокруг небыло, – кроме одной фуры перед ними. "Неожиданно мы услышали скрежет, и машинаначала терять управление, провалившись в районе переднего левого колеса. Мужбыстро среагировал и тем самым спас нас – он выкрутил руль вправо, и мы наполном ходу вписались в отбойник", – цитирует племянницу Скрипаля "московскийкомсомолец".По ее словам, от травм их смужем спасло то, что они оба были пристегнуты. Удар был таким сильным, чтонекоторые запчасти вылетели на встречную полосу. Они вылезли из покореженноймашины через переднюю пассажирскую дверь и вызвали дорожную полицию.Виктория не исключает, что этомогло быть покушением. "Балансировку, колеса и подвеску муж проверял в сервисенеделю назад, когда я последний раз ездила на телеэфир в Москву. После этогомашина все это время стояла… во дворе нашего дома. Камер вокруг нет, могли ипреднамеренно скрутить что-нибудь", – предположила родственница СергеяСкрипаля.Женщинадопускает связь между ДТП и ее критической позицией по отношению красследованиям зарубежных СМИ о личностях "агентов" Петрова и Боширова. По еесловам, многие были в курсе ее планов выступить напрограмме по теме Скрипалей.