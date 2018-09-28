Племянница
отравленного вместе с дочерью в Солсбери экс-сотрудника ГРУ попала в аварию в
Московской области. Виктория Скрипаль ехала на телеэфир.
Племянница
отравленного вместе с дочерью в Солсбери экс-сотрудника ГРУ попала в аварию в
Московской области. Виктория Скрипаль ехала на телеэфир.
ДТП
оказалось серьезным. У иномарки женщины 26 сентября странным образом оторвало
колесо, и автомобиль на полном ходу влетел в отбойник.
Виктория
ехала из Ярославля в Москву на очередной эфир, посвященный "разоблачениям"
отравителей Скрипалей Александру Петрову и Руслану Боширову. За рулем бы лее
муж. Около 15.00 иномарка въехала на территорию Подмосковья, и через 500 метров
после въездной стелы произошло ДТП.
Женщина вспомнила, что они
ехали с разрешенной скоростью в крайней левой полосе, и автомобилей вокруг не
было, – кроме одной фуры перед ними. "Неожиданно мы услышали скрежет, и машина
начала терять управление, провалившись в районе переднего левого колеса. Муж
быстро среагировал и тем самым спас нас – он выкрутил руль вправо, и мы на
полном ходу вписались в отбойник", – цитирует племянницу Скрипаля "московский
комсомолец".
По ее словам, от травм их с
мужем спасло то, что они оба были пристегнуты. Удар был таким сильным, что
некоторые запчасти вылетели на встречную полосу. Они вылезли из покореженной
машины через переднюю пассажирскую дверь и вызвали дорожную полицию.
Виктория не исключает, что это
могло быть покушением. "Балансировку, колеса и подвеску муж проверял в сервисе
неделю назад, когда я последний раз ездила на телеэфир в Москву. После этого
машина все это время стояла… во дворе нашего дома. Камер вокруг нет, могли и
преднамеренно скрутить что-нибудь", – предположила родственница Сергея
Скрипаля.
Женщина
допускает связь между ДТП и ее критической позицией по отношению к
расследованиям зарубежных СМИ о личностях "агентов" Петрова и Боширова. По ее
словам, многие были в курсе ее планов выступить на
программе по теме Скрипалей.