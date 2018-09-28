В столице Украины днем 28 сентября в маршрутный автобус, который следовал рейсом Городище-Киев, ворвались трое бандитов, вооруженных пистолетами и ножами, и взяли пассажиров в заложники. Среди пассажиров были и дети. Позже бандитов удалось задержать, а людей освободить, сообщили украинские СМИ.

В столице Украины днем 28 сентября в маршрутный автобус, который следовал рейсом Городище-Киев, ворвались трое бандитов, вооруженных пистолетами и ножами, и взяли пассажиров в заложники. Среди пассажиров были и дети, сообщил украинский портал "Вести".Как рассказала изданию родственница одного из детей, находившихся в салоне, бандиты подсели на остановке "Корсунь Шевченковский". У двоих были пистолеты, у одного — нож.По ее словам, мужчины устроили конфликт с пассажирами, стали угрожать оружием, избили двух женщин, а затем запретили водителю открывать двери и выпускать людей из маршрутки.У станции метро "Выдубичи" злоумышленники были задержаны и доставлены в близлежащий отдел полиции, а медики оказали помощь пострадавшим пассажирам.Позже, по сообщениям очевидцев, к задержанным в райотдел полиции подъехала "группа поддержки" — молодые люди спортивной внешности.Позже в пресс-службе патрульной полиции сообщили, что информация о захвате вооруженными людьми маршрутки с пассажирами не подтвердилась.Там заявили, что "захвата не было, на месте работает следственно-оперативная группа".При этом сообщения о задержанных людях с оружием комментировать отказались и пообещали, что на сайте полиции Киева позже появится официальное сообщение.