В эстафете команда московской полиции завоевала 3 место...

В период с 22 по 26 сентября 2018 года в г. Казани состоялся лично-командный чемпионат МВД России по преодолению полосы препятствия со стрельбой.В чемпионате приняли участие 256 сотрудников из 67 сборных команд территориальных органов МВД России и Управлений на транспорте по федеральным округам.Для участия в данных соревнованиях в состав сборной команды ГУ МВД России по г. Москве вошли следующие сотрудники: Кириллов Е.В. (ЦПП ГУ), Яковенко Е.С. (ОСН «Гром» УНК), Зубцов А.С. (УООП), Бойцов П.В. (УУР).В эстафете команда московской полиции завоевала 3 место, уступив сборной МВД по Республике Башкортостан, занявшей 1 место и МВД по Республике Татарстан – 2 место.В общекомандном зачете сборная команда ГУ МВД России по г. Москве заняла 3 место, победителем стала команда МВД по Республике Татарстан, а 2 место у команды МВД по Республике Башкортостан.УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве