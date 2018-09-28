Злоумышленники, предоставив в банк подложные уставные и учредительные документы одной из юридических организаций, пытались незаконным путем снять с ее расчетного счета денежные средства...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве задержаны участники организованной группы, подозреваемые в покушении на мошенничество», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Оперативниками установлено, что злоумышленники, предоставив в банк на территории города Москвы заведомо подложные уставные и учредительные документы одной из юридических организаций, пытались незаконным путем снять с ее расчетного счета денежные средства в размере 12 млн рублей.В ходе оперативно-следственных действий полицейские задержали четверых мужчин в возрасте от 25 до 52 лет.По данному факту СО ОМВД России по району Лефортово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст.159 УК РФ «Мошенничество».В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, один из злоумышленников находится под домашним арестом, другой заключен под стражу.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26