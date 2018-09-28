Совместно с представителем Общественного совета при ОМВД полицейские провели с воспитанниками профилактическую беседу.

26 сентября текущего года инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Судогодскому району Светлана Николаева совместно с членом Общественного совета при ОМВД Юрием Морохиным провели профилактическую беседу с воспитанниками Свято-Екатерининской православной школы, расположенной в городе Судогда.Встреча прошла в дружеской обстановке. Гости рассказали ребятам, какие преступления и правонарушения чаще всего совершают их сверстники, довели информацию о том, как следует вести себя в общественных местах. Школьники узнали о возрасте, с которого наступает уголовная и административная ответственность. Светлана Александровна напомнила воспитанникам о «комендантском часе».Ребята, в свою очередь, пообещали быть законопослушными и соблюдать установленные правила.