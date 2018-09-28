В ходе личного досмотра у мужчины из рюкзака изъяли 67 упаковок с героином...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали жителя столицы по подозрению в попытке сбыта гашиша.В результате патрулирования вверенной территории сотрудники полиции на улице Раменки задержали 34-летнего мужчину. В ходе личного досмотра у него были обнаружены 67 упаковок с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию, изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой более 96 граммов. Как выяснилось, наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следственным отделением ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93