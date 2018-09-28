Отравленный в Солсбери бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль до 2017 года сотрудничал с разведками четырех стран НАТО. Любопытные подробности о прошлом беглого разведчика сообщил немецкий журнал Focus.

Отравленный в Солсбери бывший сотрудник Главного разведывательногоуправления (ГРУ) Сергей Скрипаль до 2017 года сотрудничал с разведками четырех стран НАТО. Любопытные подробности о прошлом беглого разведчикасообщил немецкий журнал Focus.Издание пишет, что в 2012 году Скрипальпобывал в Праге, где его сопровождали резиденты британской разведкиMI6. В столице Чехии он раскрыл местным спецслужбамданные об активности российской разведывательной сети. Некоторыхагентов, отмечает Focus, Скрипаль знал еще со времен своей службы.Спустячетыре года беглый предатель сообщил аналогичные сведения спецслужбамЭстонии. После этого в Прибалтике раскрыли деятельность трех "российскихшпионов". Наконец, Скрипальсотрудничал с испанской разведкой, сообщая ей сведения о контактахпредставителей "русской мафии" с некими "влиятельными политиками" вРоссии.Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипальи его дочь были отравлены неизвестным веществом в начале марта вгородке Солсбери недалеко от Лондона. В инциденте британские сразу обвинили Москву.Спустя полгода власти Соединенного Королевства назвали имена подозреваемых – Александр Петров и Руслан Боширов. Британские правоохранители считают их сотрудниками ГРУ.Вскоребыло показано интервью с "отравителями". Подозреваемые заявили, чтоникакого отношения к резонансному делу не имеют, а в Солсбериприехали как туристы. По словам мужчин, их внимание привлек местныйсобор с огромным шпилем.В интервью сразу обнаружили множество несостыковок. К примеру, Петрова и Боширова у собора в Солсбери камеры не зафиксировали, зато они были обнаружены недалеко от дома Скрипаля.Несколько дней назад блогеры из Bellingcat заявили, что настоящее имя Руслана Боширова– Анатолий Чепига, и он является полковником ГРУ. Версия была обосновала некими анонимными источниками и "секретными документами".