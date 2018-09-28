Инцидент с Ил-20 является опасным примером эскалации в Сирии, которую нужно остановить, заявил спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри.

Инцидент с Ил-20 является опасным примером эскалации в Сирии, которую нужно остановить, заявил спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри."Это пример того, чего мы пытаемся избежать в более широком масштабе​​​... Это сценарий эскалации, который нам необходимо срочно остановить", — сказал Джеффри, комментируя инцидент с российским самолетом в Сирии на брифинге в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.По его словам, инцидент показывает, что конфликт в Сирии необходимо "заморозить любым возможным способом", передает РИА Новости.Российский Ил-20, который находился недалеко от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это время израильские самолеты атаковали объекты на территории Сирии, сирийская противовоздушная оборона отстреливалась и одна из сирийских ракет попала по российскому самолету.По данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе слишком поздно (за минуту до его начала, что идет вразрез со всеми заключенными договоренностями), дезинформировал относительно района удара (он наносился по западной части Сирии, а не по северной, как о том российских военных "предупредили") и не сообщил о местонахождении самих истребителей.И в итоге израильские летчики прикрылись от сирийской ПВО российским самолетом, который был поражен как наиболее крупная и ближняя цель. Более того, после израильтяне долго не очищали воздушную зону для проведения спасательной операции, да и помощь свою в этой операции предложили с большой задержкой — практически на час.После этого происшествия Москва заявила о поставке в Сирию систем ПВО С-300, которые хотели передать Сирии еще несколько лет назад, но не стали этого делать по просьбе того же Израиля.