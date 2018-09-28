Когда еще маленьким мальчиком с бабушкой Эдитой Пьехой он выходил на сцену, все умилялись: Как повезло мальчику, родился с золотой ложкой во рту. Однако сам Стас Пьеха в программе Судьба человека признается: он не знал, что такое семья, с детства был вовлечен во все тяжкие и выжил лишь чудом.

Когда еще маленьким мальчиком со своей знаменитой бабушкой Эдитой Пьехой он выходил на сцену, все умилялись и говорили: "Как повезло мальчику, родился с золотой ложкой во рту". Сам Стас Пьеха, однако, признается: он не знал, что такое семья, и таким одиноким, как в детстве, не чувствовал себя больше никогда.Его мама и бабушка всегда были на гастролях, Стаса воспитывали управляющая и домработница, которые служили у Эдиты Пьехи.В шесть лет Стас начал курить, в семь – регулярно употреблять алкоголь, а вскоре и наркотики. После всего этого кажется невероятным, что он сумел выкарабкаться."Это чудо, что я еще жив. У меня было три реанимации и инфаркт. Много раз я оказывался на краю гибели", — рассказывает Стас Пьеха Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".Долгое время близкие ничего не подозревали. Правда вскрылась только тогда, когда Стас уснул с сигаретой и едва не спалил квартиру.Тогда его отправили в больницу, и, признается певец, в тот момент ему казалось: жизнь закончилась.Но ему удалось выкарабкаться, хотя Стас признается, что по сей день продолжает реабилитацию. "Лечение должно быть психологическим, духовным", — говорит певец и рассказывает, что старается ежедневно уделять время медитации и другим духовным практикам.В 2004-м Стас стал участником популярного музыкального телепроекта, где познакомился со своей будущей девушкой Викторией — двоюродной сестрой рэпера Тимати.Они встречались четыре с половиной года, но пожениться так и не решились. "Мы люди разной ментальности, к тому же я все время пропадал на гастролях. Начались какие-то обострения, которые и привели к расставанию", – признается певец.О том, что он женился на Наталье Горчаковой и у них родился сын Петр, поклонники Стаса долго не знали.Почему он не распространялся об этом, как сейчас складываются его отношения с Натальей и сыном, в честь кого певца назвали Стасом и как это повлияло на его психологическое состояние? Когда он познакомился со своим настоящим отцом — музыкантом Пятрасом Герулисом, и как рассказал Эдите Пьехе о том, что она стала прабабушкой?Откровенный рассказ об этом и не только — в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".