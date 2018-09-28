В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования информационных подразделений...

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования информационных подразделений в системе органов внутренних дел.В настоящее время сотрудники Зонального информационного центра ГУ МВД России по г. Москве обеспечивают оперативный доступ к полным и достоверным сведениям, нередко имеющим решающее значение при раскрытии, расследовании и профилактике преступлений.За долгие годы был пройден сложный путь от разрозненных по отдельным службам картотек до мощной информационно-технической инфраструктуры, обеспечивающей подразделения правоохранительных систем и органов государственной власти оперативно-справочной, розыскной, криминалистической, статистической, архивной и другой информацией.Действующая сегодня сложная многофункциональная инфраструктура создавалась трудом нескольких поколений сотрудников информационных подразделений, беззаветно преданных профессиональному долгу и внесших существенный вклад в становление информационной службы.На торжественном мероприятии сотрудников Зонального информационного центра с праздником поздравил начальник Штаба ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Сергей Попов. Он подчеркнул важность работы, которой занимается ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве, и пожелал личному составу дальнейших успехов в служебной деятельности. 12 лучшим сотрудникам и работникам ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве и ИЦ УВД по АО, УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве вручили благодарности и почетные грамотами, а ветеранам службы - ценные подарки.После церемонии награждения всех сотрудников ждал праздничный концерт, в котором приняли участие артисты эстрады и творческие коллективы Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве