Виталий Милонов попросил отнестись к Николаю Валуеву по-христиански. По его мнению, Валуева просто неправильно поняли, либо он не совсем понятно выразился. Валуев в ответ на жалобу пенсионерки на тяжелое материальное положение процитировал Шукшина, что бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым.

Виталий Милонов попросил отнестись к Николаю Валуеву по-христиански. По его мнению, Валуева просто неправильно поняли, "либо он не совсем понятно выразился".Милонов отметил, что в России бедность все еще очень большая проблема, и "здесь уже не до шуток". По его мнению, этот вопрос должен решаться, в том числе, и депутатами, так как "от качества законотворческой работы зависит будущее страны"."А что касается этой ситуации — предлагаю отнестись к ней по-христиански и вспомнить притчу о богаче, верблюде и игольном ушке", — сказал депутат РИА Новости.Ранее бывший боксер во время онлайн-общения в ответ на жалобу пенсионерки на тяжелое материальное положение процитировал Василия Шукшина, что "бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым". Это вызвало шквал негодования в Сети.Сам Валуев считает, что просто его фразу вырвали из контекста, а отвечал он совсем на другой вопрос. Также он удивился, что общество так агрессивно отреагировало на слова классика.