Террористы захватили развлекательный комплекс. В заложниках 30 человек посетителей и обслуживающего персонала. В области прошли учения Метель-Муром 2018 по пресечению террористического акта.

Террористы захватили развлекательный комплекс. В заложниках 30 человек посетителей и обслуживающего персонала. В области прошли учения "Метель-Муром 2018" по пресечению террористического акта. По легенде, четверо преступников совершили вооруженное нападение на торгово-развлекательный комплекс в Муроме. В руки террористов попали 30 заложников -все, кто находился в тот момент в здании."На пол все живо! Назад!" - "Встаем-встаем!!!"Двое сотрудников вневедомственной охраны в перестрелке получили ранения. Террористы требовали от властей автобус и вертолет. В результате руководитель оперативного штаба принял решение провести боевое мероприятие. Все заложники успешно освобождены, террористы нейтрализованы. Мероприятие оценили положительно, все подразделения справились с возложенными задачами.