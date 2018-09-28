В пятницу на пресс-конференции в Киеве лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в намерении присвоить через подставных фирм и лиц почти половину газотранспортной системы (ГТС) страны.

В пятницу на пресс-конференции в Киеве лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в намерении присвоить через подставных фирм и лиц почти половину газотранспортной системы (ГТС) страны, передает ТАСС.По словам Тимошенко, стоимость сооружения ГТС Украины составляет около 300 миллиардов долларов, обвинив главу государства и его соратников в желании забрать в собственность почти половину ГТС по цене в 20 раз меньше реальной.Слова чиновников и политиков о том, что газотранспортная система "останется без газа и превратится в металлолом" политик назвала обманом.Лидер "Батькивщины" считает, что Украина должна наращивать стремительными темпами собственную добычу газа, чтобы наполнять ГТС и даже "экспортировать газ в ЕС". Она добавила, что в Верховной Раде ее фракция зарегистрировала проект закона, запрещающий "любую манипуляцию с ГТС".Руководство "Нафтогаза" ранее обращалось к премьеру Владимиру Гройсману с просьбой вынести тему украинской ГТС на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.В компании отмечали, что законодательство Украины позволяет квалифицированному международному партнеру купить до 49% в уставном капитале оператора ГТС, а общая стоимость ГТС страны по оценкам "авторитетной международной компании" составляет около 14 миллиардов долларов.В числе других предложенных компанией инициатив — обязать правительство Украины в координации с международными партнерами разработать и утвердить план действий на случай "полного отсутствия транзита после 2019 года".После этого представители "Нафтогаза" утверждали, что в этом обращении не было предложения продать половину ГТС.По словам представителя компании, новый оператор ГТС появится на Украине в начале 2020 года по истечении действия транзитного контракта между Украиной и РФ.При этом новая структура будет отдельным юридическим лицом в составе "Нафтогаза". Кабинет министров страны начал поиск партнеров по управлению украинской ГТС в декабре прошлого года. Закон Украины "О рынке природного газа" предусматривает возможность привлечения инвестора к работе и управлению ГТС путем обладания до 49% акций оператора газотранспортной системы.Тимошенко заявила также, что в случае победы на президентских выборах ликвидирует Национальную акционерную компанию (НАК) "Нафтогаз" как ненужного посредника, передает РИА Новости.