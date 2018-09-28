В деле Скрипалей появился третий подозреваемый. Об этом сообщила британская газета Дейли телеграф со ссылкой на британскую разведку. Подозреваемый якобы приехал в Солсбери заранее, чтобы подготовить план отравления. Как зовут этого агента, газета не сообщает.

В деле Скрипалей появился третий подозреваемый, сообщила британская газета "Дейли телеграф" со ссылкой на британскую разведку. Подозреваемый якобы приехал в Солсбери заранее, чтобы подготовить план отравления. Как зовут этого "агента", газета не сообщает.В начале этого месяца стало известно о двух подозреваемых Скотленд-Ярда, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. По версии Лондона, именно они привезли боевой яд, которым в марте отравили Сергея Скрипаля и его дочь.Петров и Боширов все обвинения отрицают. Они рассказали, что в Великобритании были как туристы и никакого отношения к российской разведке не имеют, а Скрипалей не знают.К ходу расследования нашу страну не допускают теперь официально. Об этом стало известно в начале недели, сообщает телеканал "Россия 24".