Певец Стас Пьеха стал гостем программы Бориса Корчевникова Судьба
человека. 38-летний артист признался, что не может назвать свою жизнь
идеальной, ведь он страдал от наркозависимости.
Певец Стас Пьеха стал гостем программы Бориса Корчевникова "Судьба
человека". 38-летний артист признался, что не может назвать свою жизнь
идеальной, ведь он страдал от наркозависимости.
Стас с раннего детства появлялся в светском обществе. Был знаком
со многими знаменитыми людьми. Многие завидовали внуку Эдиты Пьехи, и часто
представляли себя на его месте. Обыватели были убеждены, что его детство было
сказочным.
Однако, как рассказал сам артист, долгие годы он не знал,
что такое семья и чувствовал себя очень одиноким. Все ранние годы Пьеха провел
в окружении домработниц. Бабушка и мама Илона Броневицкая постоянно находились
на гастролях и не могли уделять ему необходимого внимания.
Мужчина признался, что он достаточно рано начал пить и
курить. А потом в его жизни появились наркотики. "Я жил все время в напряжении,
мне казалось, что я должен что-то кому-то доказать. Из-за этого была агрессия,
а потом пришел алкоголь и запрещенные вещества. Это давало мне облегчение", -
откровенно поведал певец.
Первое время его покрывали домработницы, но, когда он перешел
на тяжелые наркотики, его зависимость стала заметна семье. Пагубное пристрастие
разрушило здоровье знаменитости и чуть его не убило. "Это чудо, что я еще жив.
У меня было три реанимации и инфаркт. Много раз я оказывался на краю гибели", —
сообщил артист.
Пьеха смог победить зависимость. Почти два года он просидел
в четырех стенах своей квартиры. Затем в его жизни появилась музыка – это и стало
его спасением. Теперь артисту легче избегать соблазнов, но он до сих пор ведет
борьбу с самим собой.