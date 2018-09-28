Певец Стас Пьеха стал гостем программы Бориса Корчевникова Судьба человека. 38-летний артист признался, что не может назвать свою жизнь идеальной, ведь он страдал от наркозависимости.

Певец Стас Пьеха стал гостем программы Бориса Корчевникова "Судьбачеловека". 38-летний артист признался, что не может назвать свою жизньидеальной, ведь он страдал от наркозависимости.Стас с раннего детства появлялся в светском обществе. Был знакомсо многими знаменитыми людьми. Многие завидовали внуку Эдиты Пьехи, и частопредставляли себя на его месте. Обыватели были убеждены, что его детство былосказочным.Однако, как рассказал сам артист, долгие годы он не знал,что такое семья и чувствовал себя очень одиноким. Все ранние годы Пьеха провелв окружении домработниц. Бабушка и мама Илона Броневицкая постоянно находилисьна гастролях и не могли уделять ему необходимого внимания.Мужчина признался, что он достаточно рано начал пить икурить. А потом в его жизни появились наркотики. "Я жил все время в напряжении,мне казалось, что я должен что-то кому-то доказать. Из-за этого была агрессия,а потом пришел алкоголь и запрещенные вещества. Это давало мне облегчение", -откровенно поведал певец.Первое время его покрывали домработницы, но, когда он перешелна тяжелые наркотики, его зависимость стала заметна семье. Пагубное пристрастиеразрушило здоровье знаменитости и чуть его не убило. "Это чудо, что я еще жив.У меня было три реанимации и инфаркт. Много раз я оказывался на краю гибели", —сообщил артист.Пьеха смог победить зависимость. Почти два года он просиделв четырех стенах своей квартиры. Затем в его жизни появилась музыка – это и сталоего спасением. Теперь артисту легче избегать соблазнов, но он до сих пор ведетборьбу с самим собой.