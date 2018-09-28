Российская теннисистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок в купальнике. Фото шокировало подписчиков.

Российская теннисистка опубликовалана своей странице в Instagramснимок в купальнике. Фото шокировало подписчиков."Кали не хочет прощаться с летом", – подписала снимок МарияШарапова. На нем спортсменка позирует в черном раздельном купальнике,демонстрируя великолепную подтянутую фигуру.Однако поклонников экс-первой ракетки мира возмутил ракурс. Дело том, что на фото из жаркой страны у нее совсем не видно груди.Не стесняясь ввыражениях, фолловеры задали Марии вопрос в лоб. "Спрятали сиськи вРоссии до того, как отправились в Кали?", "Грудь ведь не сильноразвита, бедра тоже, а миллионы мужчин – штабелями, штабелями", "Маша,где сиськи?" – атаковали теннисистку подписчики.Большинство все-таки сошлось во мнении, что теннисисткахороша при любом ракурсе. "Абсолютно великолепно", "Хорошо выглядишь", "Симпатичнаяженщина", "Как горячо!" – одарили спортсменку комплиментами фанаты. Отметим, что Мария является активнымпользователем соцсетей и регулярно радует фолловеров новыми снимками.