Российская теннисистка опубликовала
на своей странице в Instagram
снимок в купальнике. Фото шокировало подписчиков.
Российская теннисистка опубликовала
на своей странице в Instagram
снимок в купальнике. Фото шокировало подписчиков.
"Кали не хочет прощаться с летом", – подписала снимок Мария
Шарапова. На нем спортсменка позирует в черном раздельном купальнике,
демонстрируя великолепную подтянутую фигуру.
Однако поклонников экс-первой ракетки мира возмутил ракурс. Дело том, что на фото из жаркой страны у нее совсем не видно груди.
Не стесняясь в
выражениях, фолловеры задали Марии вопрос в лоб. "Спрятали сиськи в
России до того, как отправились в Кали?", "Грудь ведь не сильно
развита, бедра тоже, а миллионы мужчин – штабелями, штабелями", "Маша,
где сиськи?" – атаковали теннисистку подписчики.
Большинство все-таки сошлось во мнении, что теннисистка
хороша при любом ракурсе. "Абсолютно великолепно", "Хорошо выглядишь", "Симпатичная
женщина", "Как горячо!" – одарили спортсменку комплиментами фанаты. Отметим, что Мария является активным
пользователем соцсетей и регулярно радует фолловеров новыми снимками.