Экс-командир Анатолия Чепиги, которого
Лондон обвинил в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери,
Александр Боржко прокомментировал информацию о причастности мужчины к
преступлению. Он подтвердил, что в 2001 году действительно выпускал курсанта с
такой фамилией.
Экс-командир Анатолия Чепиги, которого
Лондон обвинил в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери,
Александр Боржко прокомментировал информацию о причастности мужчины к
преступлению. Он подтвердил, что в 2001 году действительно выпускал курсанта с
такой фамилией.
Боржко рассказал, что руководил батальоном курсантов в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ). По
его словам, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили
для агентурных мероприятий.
Также он
отметил, что информация о
том, что Анатолий Чепига причастен к инциденту в
Солсбери, "попахивает легкой шизофренией". "Я думаю, меня
английская разведка тоже внесет в списки, потому что я у него был
командиром, надо делать пластическую операцию", – цитирует
Боржко РИА Новости.
Ранее британский
проект Bellingcat в сотрудничестве с изданием Insider сообщил, что
Руслан Боширов "на самом деле" полковник ГРУ по имени Анатолий
Чепига. В свою очередь The Times известил мир о том, что настоящие данные о
личности второго подозреваемого в деле Скрипалей Александра Петрова будут
опубликованы в течение 7-10 дней.
Кроме того, спецслужбы Лондона якобы установили личность
третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей, пишет The Telegraph. При этом имя
нового предполагаемого фигуранта дела не уточняется.
Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов призвал не верить
данным о третьем отравителе. Он назвал эту информацию очередной
мистификацией от британских спецслужб, передает . Кроме того, эксперт
отметил, что до сих пор нельзя сказать с полной уверенностью, что в Солсбери
действительно произошло отравление.
В свою очередь член комитета Госдумы
по безопасности Адальби Шхагошев считает, что появление в деле Скрипалей еще
одного подозреваемого, который якобы является сотрудником ГРУ, подчеркивает
карикатурность расследования. "С таким успехом можно еще человек десять
выявить, и не исключено, что в скором времени мы узнаем, что
к этому делу причастно целое преступное сообщество... Все происходящее говорит о том, что Британия получила
команду от США не прекращать расследование
по Солсбери" – заявил Шхагошев.