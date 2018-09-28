Экс-командир Анатолия Чепиги, которого Лондон обвинил в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, Александр Боржко прокомментировал информацию о причастности мужчины к преступлению. Он подтвердил, что в 2001 году действительно выпускал курсанта с такой фамилией.

Экс-командир Анатолия Чепиги, которогоЛондон обвинил в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери,Александр Боржко прокомментировал информацию о причастности мужчины кпреступлению. Он подтвердил, что в 2001 году действительно выпускал курсанта стакой фамилией.Боржко рассказал, что руководил батальоном курсантов в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ). Поего словам, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовилидля агентурных мероприятий.Также онотметил, что информация отом, что Анатолий Чепига причастен к инциденту вСолсбери, "попахивает легкой шизофренией". "Я думаю, меняанглийская разведка тоже внесет в списки, потому что я у него былкомандиром, надо делать пластическую операцию", – цитируетБоржко РИА Новости.Ранее британскийпроект Bellingcat в сотрудничестве с изданием Insider сообщил, чтоРуслан Боширов "на самом деле" полковник ГРУ по имени АнатолийЧепига. В свою очередь The Times известил мир о том, что настоящие данные оличности второго подозреваемого в деле Скрипалей Александра Петрова будутопубликованы в течение 7-10 дней.Кроме того, спецслужбы Лондона якобы установили личностьтретьего подозреваемого в отравлении Скрипалей, пишет The Telegraph. При этом имянового предполагаемого фигуранта дела не уточняется.Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов призвал не веритьданным о третьем отравителе. Он назвал эту информацию очередноймистификацией от британских спецслужб, передает . Кроме того, экспертотметил, что до сих пор нельзя сказать с полной уверенностью, что в Солсберидействительно произошло отравление.В свою очередь член комитета Госдумыпо безопасности Адальби Шхагошев считает, что появление в деле Скрипалей ещеодного подозреваемого, который якобы является сотрудником ГРУ, подчеркиваеткарикатурность расследования. "С таким успехом можно еще человек десятьвыявить, и не исключено, что в скором времени мы узнаем, чток этому делу причастно целое преступное сообщество... Все происходящее говорит о том, что Британия получилакоманду от США не прекращать расследованиепо Солсбери" – заявил Шхагошев.