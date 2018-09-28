В Житомире прямо в зале Королевского районного суда избили адвоката. На Андрея Гожего напали несколько десятков националистов. И только за то, что он в суде защищает обвиняемого в госизмене журналиста Василия Муравицкого.

В Житомире прямо в зале Королевского районного суда избили адвоката. На Андрея Гожего напали несколько десятков националистов. И только за то, что он в суде защищает обвиняемого в госизмене журналиста Василия Муравицкого.На место происшествия оперативно прибыли две машины скорой помощи и полицейские, сообщает ТАСС.Журналиста Муравицкого задержали 1 августа 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины. Его обвиняют по нескольким статьям: госизмена, посягательство на территориальную целостность Украины и создание террористической организации. По этим обвинениям журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Вина журналиста, по мнению СБУ, в том, что его статьи публиковались на сайтах, которые администрировали из России и временно оккупированных территорий Украины. Такими в Киеве считают Крым и Донбасс.Василий Муравицкий вины за собой не признает. Его защита считает выдвинутые против журналиста обвинения абсурдными. Признаков госизмены в статьях Муравицкого не нашли и эксперта правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия"). Они призвали снять обвинения и отпустить журналиста на свободу.О нарушении властями прав человека и международного права в деле Муравицкого заявил и Союз журналистов Украины. Муравицкого на Украине называют политическим заключенным, вся вина которого в том, что он критиковал Киев и выступал за скорейшее завершение конфликта в Донбассе.Киев начал военную операцию в Донбассе в апреле 2014 года. Вся вина жителей Луганской и Донецкой областей была в том, что они не признали насильственного изменения власти в ходе февральского переворота на Майдане. Жертвами военной операции с тех пор, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.